Un’esperienza unica nei grand hotel di Milano

Durante il periodo natalizio, Milano si trasforma in un luogo magico, dove le tradizioni si intrecciano con l’eleganza dei suoi storici alberghi. I grand hotel della città offrono un’esperienza unica, con merende pomeridiane che celebrano i dolci tipici delle festività. Questi momenti di convivialità sono l’occasione perfetta per assaporare panettoni, struffoli e altre delizie, immersi in atmosfere incantevoli e decorate a festa.

Tradizione e innovazione nei dolci natalizi

Ogni hotel propone un menù che riflette la propria identità, mescolando tradizione e innovazione. Al Grand Hotel de Milan, ad esempio, la merenda include dolci campani come gli struffoli, affiancati da panettoni artigianali preparati dallo chef Gennaro Esposito. Questo mix di sapori è servito con tè, tisane e cioccolata calda, creando un momento di puro relax e dolcezza.

Al Portrait Milano, il Pastry Chef Cesare Murzilli ha creato una linea di torte ispirate ai modelli iconici di Salvatore Ferragamo, rendendo ogni dolce un’opera d’arte. La «Cake Couture» è un omaggio al design senza tempo, dove ogni morso racconta una storia di eleganza e creatività. Questo approccio innovativo rende la merenda non solo un momento di gusto, ma anche un’esperienza visiva straordinaria.

Atmosfere incantevoli e accoglienza calorosa

La magia del Natale a Milano non si limita ai dolci, ma si estende anche all’atmosfera che si respira nei grand hotel. L’Hotel Principe di Savoia, ad esempio, accoglie gli ospiti con decorazioni festose e una merenda che delizia grandi e piccini. I bambini possono visitare la Suite di Babbo Natale, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Qui, la tradizione del panettone si unisce a dolci tipici come gli omini di pan di zenzero, creando un momento di gioia condivisa.

Allo stesso modo, il Four Seasons offre un’esperienza visiva straordinaria con decorazioni ispirate alla natura e al cosmo. La merenda include cioccolate calde servite con gingerbread e dolci raffinati, rendendo ogni visita un momento da ricordare. La cura nei dettagli e l’attenzione al cliente sono ciò che rende queste esperienze così uniche e memorabili.