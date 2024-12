Scopri come Alessandro Enriquez ha trasformato il Thanksgiving in un evento indimenticabile.

Una celebrazione unica del ringraziamento

Il ringraziamento, tradizionalmente associato alla cultura americana, trova una nuova dimensione a Milano grazie all’estro dello stilista siciliano Alessandro Enriquez. Quest’anno, il suo evento “Thanksgiving all’Italiana” ha portato un tocco di originalità e convivialità, trasformando una festività in un’occasione per riunire amici e appassionati di buona cucina. La serata è stata caratterizzata da un menù che ha saputo unire le tradizioni culinarie italiane e americane, creando un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Un menù ricco di sapori

Il piatto forte della serata è stato un tacchino “sicilianissimo”, preparato con una farcia di agrumi, pistacchi e mandorle, arricchito da un whisky pregiato utilizzato anche per la salsa gravy. Questo piatto, simbolo di abbondanza e convivialità, è stato accompagnato da una selezione di contorni che hanno esaltato i sapori autunnali, come le patate italiane e americane, le pannocchie al burro e le lenticchie con melograno. La mise en place, curata con attenzione, ha reso l’atmosfera ancora più festosa, con elementi decorativi che richiamavano la stagione e la tradizione.

Musica e divertimento per tutti

Non è festa senza musica, e il Thanksgiving all’Italiana non ha deluso le aspettative. La serata è stata animata da performance dal vivo di artisti come Justine Mattera e Syria, che hanno intrattenuto gli ospiti con le loro canzoni più celebri. La presenza di volti noti, da Tommaso Zorzi a Riki, ha reso l’evento ancora più esclusivo, creando un’atmosfera di festa e allegria. La musica ha accompagnato ogni momento della serata, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile.