Un legame profondo con la terra

Il concetto di ritorno alle radici è spesso associato a un desiderio di riconnessione con il passato, e questo è esattamente ciò che hanno fatto i tre fratelli Belisari: Stefano, Luca e Andrea. Con un forte legame con il borgo medievale di Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno, hanno dato vita a Agri Cossignano, un’azienda agricola che non solo celebra le loro origini, ma promuove anche un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Stefano, noto al grande pubblico come Elio, è diventato il volto di questa iniziativa, ma è l’unione con i suoi fratelli a rendere il progetto davvero speciale. La loro storia è una testimonianza di come la passione per la terra e il rispetto per le tradizioni possano trasformarsi in un’attività economica fiorente.

Un viaggio tra passato e presente

La storia della famiglia Belisari è intrisa di ricordi legati alla loro infanzia trascorsa a Cossignano. Luca racconta di come, nonostante i genitori fossero milanesi, i nonni provenissero dalle Marche e dall’Abruzzo. Questo legame con la terra è stato fondamentale per la decisione di recuperare i terreni di famiglia e ricostruire la casa dei nonni. Nel 2010, Stefano ha investito in una vigna, dando così il via alla produzione di vino con il nome di Gallo Otto, un omaggio alla contrada di riferimento.

La vinificazione avviene in collaborazione con l’azienda AgriFiorano, e il risultato è un vino di alta qualità, prodotto in quantità limitate ma ben posizionato sul mercato. La cura dei dettagli è evidente in ogni fase della produzione, dalla raccolta manuale delle uve all’affinamento in anfora, un metodo tradizionale che conferisce al vino un carattere unico.

Verso un futuro sostenibile

Ma Agri Cossignano non si limita alla produzione di vino. I fratelli Belisari hanno anche avviato la coltivazione di grano Khorasan in conversione biologica, in collaborazione con il Pastificio Felicetti. Questo progetto rappresenta un passo importante verso un’agricoltura più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Inoltre, hanno in programma di produrre olio biologico da diverse piante di ulivo, un altro prodotto tipico della tradizione marchigiana.

Il loro obiettivo è chiaro: non solo vogliono riportare in vita le tradizioni agricole della loro famiglia, ma aspirano anche a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio e per un’agricoltura di qualità. La passione e l’impegno dei fratelli Belisari sono evidenti, e se le loro storie musicali hanno avuto successo, anche questa avventura promette di fiorire nella fertile terra delle Marche.