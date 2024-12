Un Capodanno da non perdere al Bastione di Saint Remy

Il Bastione di Saint Remy, uno dei luoghi più iconici di Cagliari, riapre le sue porte ai festeggiamenti di Capodanno dopo cinque anni di assenza. Martedì 31 dicembre, a partire dalle 22, la terrazza di questo storico quartiere si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere residenti e turisti per una serata indimenticabile. Con una vista mozzafiato sulla città, il Bastione promette di essere il cuore pulsante delle celebrazioni.

Musica e spettacolo per un’atmosfera festosa

La serata avrà inizio con i dj set di artisti locali come JFK, VENC e Tixi, che garantiranno una colonna sonora coinvolgente fino al countdown di mezzanotte. Dopo il brindisi, il famoso musicista Rovelli salirà sul palco per un live show che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Non mancherà, ovviamente, uno spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo sopra Cagliari, regalando emozioni uniche e indimenticabili.

Un evento gratuito e aperto a tutti

La partecipazione all’evento è completamente gratuita e aperta a tutti, rendendo l’esperienza accessibile a chiunque desideri festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo speciale. Inoltre, saranno presenti punti ristoro dove sarà possibile gustare cibo e bevande, arricchendo ulteriormente la serata. Questo appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per rivivere la magia di una notte speciale nel cuore della città, unendo comunità e visitatori in un’atmosfera di festa e convivialità.

Il Bastione di Saint Remy: un simbolo di Cagliari

Il Bastione di Saint Remy non è solo un luogo di festa, ma un simbolo della storia e della cultura di Cagliari. Con la sua architettura affascinante e la vista panoramica sulla città, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che amano la bellezza e la tradizione. La riapertura per i festeggiamenti di Capodanno segna un importante ritorno alla normalità e un’opportunità per celebrare insieme, creando ricordi che dureranno nel tempo.