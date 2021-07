Descrizione

La marmellata di melone è una dolcissima confettura estiva, aromatizzata con limone e vaniglia. Semplicissima da preparare in casa, genuina e profumata: questa marmellata al melone cantalupo è perfetta da conservare in dispensa e utilizzare anche nei mesi invernali per farcire torte e crostate. Ideale anche a colazione, spalmata sul pane e sulle fette biscottate.