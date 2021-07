Descrizione

L’insalata di tacchino è un piatto estivo, saporito e versatile: può essere servito sia come secondo piatto, sia come contorno, da gustare non solo a casa, ma anche in ufficio o sotto l’ombrellone. La nostra ricetta con pomodorini, insalata mista, carote e cetrioli offre il giusto equilibrio di sapori, colori e consistenze, ma naturalmente potete divertirvi a creare il vostro mix, anche con l’aggiunta di formaggi, olive e altri ingredienti sfiziosi.