Ingredienti per gli involtini di tacchino ai peperoni

Per realizzare degli involtini di tacchino ai peperoni deliziosi, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

500 g di fette di tacchino

2 peperoni (uno rosso e uno giallo)

100 g di pane raffermo

1 cipollotto

1 spicchio d’aglio

100 ml di latte

50 ml di vino bianco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Pangrattato q.b. (opzionale)

Preparazione degli involtini di tacchino

Iniziamo la preparazione degli involtini. Per prima cosa, ammolla il pane nel latte per circa 10 minuti. Nel frattempo, lava e taglia i peperoni a strisce e trita finemente il cipollotto e l’aglio. In una padella, scalda un filo d’olio e fai rosolare il cipollotto e l’aglio per qualche minuto, quindi aggiungi i peperoni e cuoci fino a quando non saranno teneri.

Una volta che il pane è ben ammollato, strizzalo e uniscilo ai peperoni in padella. Mescola bene il tutto e aggiusta di sale e pepe. Ora prendi le fette di tacchino e farciscile con il composto di peperoni, arrotolale e fissale con uno stuzzicadenti.

Cottura degli involtini

Per cuocere gli involtini, puoi scegliere tra due metodi. Il primo prevede la cottura in padella: scalda un filo d’olio in una padella antiaderente e aggiungi gli involtini. Rosolali da tutti i lati e poi sfuma con il vino bianco. Copri e lascia cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, fino a quando la carne è tenera e cotta.

Se preferisci una versione più croccante, puoi disporre gli involtini in una teglia, spolverarli con pangrattato e un filo d’olio extravergine. Cuocili in forno preriscaldato a 200°C per 15 minuti, fino a ottenere una doratura croccante e invitante.

Servire gli involtini di tacchino

Una volta cotti, servi gli involtini di tacchino ai peperoni caldi, accompagnati dal loro sughetto. Questo piatto è perfetto per un pranzo leggero ma ricco di sapore, ideale anche per una cena con amici o familiari. Puoi abbinarli a un contorno di insalata fresca o a delle patate al forno per un pasto completo e soddisfacente.