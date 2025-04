Ingredienti per le polpette di ricotta e spinaci

Per preparare delle deliziose polpette di ricotta e spinaci, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

250 g di ricotta ben scolata

200 g di spinaci freschi

1 uovo

50 g di parmigiano grattugiato

100 g di pangrattato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Per il sugo: 400 g di pomodori pelati, basilico fresco, aglio

Preparazione delle polpette

Inizia lavando e lessando gli spinaci in acqua salata per pochi minuti. Una volta cotti, scolali e strizzali bene per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola capiente, unisci la ricotta, gli spinaci tritati, l’uovo, il parmigiano, il pangrattato, sale e pepe. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Con le mani umide, forma delle polpette di dimensioni simili e disponile su un piatto. Se desideri una versione più leggera, puoi cuocerle in forno o in friggitrice ad aria. Per la cottura in forno, preriscalda a 180°C e cuoci per circa 20 minuti, spennellando le polpette con un filo d’olio.

Preparazione del sugo di pomodoro

Per accompagnare le polpette, prepara un sugo di pomodoro semplice ma saporito. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungi i pomodori pelati e schiacciali con una forchetta. Aggiungi sale, pepe e basilico fresco. Lascia cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti, fino a quando il sugo si sarà addensato.

Servire le polpette di ricotta e spinaci

Una volta cotte, unisci le polpette al sugo e lascia insaporire per qualche minuto. Servile calde, magari accompagnate da una spolverata di parmigiano e qualche foglia di basilico fresco. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per sorprendere gli amici con una ricetta semplice ma ricca di sapore.

Se desideri variare, puoi anche provare a preparare degli gnocchi di ricotta e spinaci, un’altra delizia che conquisterà tutti. Buon appetito!