Origini e significato della cotoletta

La cotoletta, termine che deriva dal francese “côtelette”, ha una storia affascinante che affonda le radici nella tradizione culinaria europea. Inizialmente, il termine si riferiva esclusivamente a una costoletta di carne, tipicamente di vitello, impanata e fritta. Oggi, tuttavia, la cotoletta ha assunto un significato più ampio, includendo varianti vegetariane e vegane, come le cotolette di lenticchie, che offrono un’alternativa gustosa e nutriente.

La cotoletta alla milanese: un classico della cucina italiana

In Italia, la cotoletta alla milanese è uno dei piatti più iconici. Caratterizzata da una fettina di carne di vitello con l’osso, impanata e fritta nel burro chiarificato, rappresenta un vero e proprio cavallo di battaglia della tradizione gastronomica. La preparazione richiede attenzione e cura, poiché il segreto di una cotoletta perfetta risiede nella croccantezza della panatura e nella cottura uniforme. Questo piatto non è solo un simbolo della cucina lombarda, ma è amato in tutto il paese, con varianti regionali che ne arricchiscono la storia.

Cotolette di lenticchie: una variante salutare

Le cotolette di lenticchie rappresentano una scelta ideale per chi desidera un’alternativa sana e gustosa. Le lenticchie, legume antico e ricco di nutrienti, sono spesso sottovalutate, ma in realtà offrono numerosi benefici per la salute. Per preparare le cotolette di lenticchie, è possibile utilizzare lenticchie di Castelluccio, che non richiedono ammollo e cuociono rapidamente. La ricetta è semplice: dopo aver fatto appassire un porro in olio, si uniscono le lenticchie e si insaporiscono con erbe aromatiche. Una volta intiepidite, si schiacciano insieme a patate lessate, uovo, parmigiano e pangrattato, formando un impasto lavorabile. Le cotolette possono essere cotte in forno o fritte, a seconda delle preferenze.