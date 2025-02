Un settore in difficoltà

Negli ultimi anni, il settore della birra artigianale ha vissuto un periodo di crescita esponenziale, ma ora si trova ad affrontare una crisi senza precedenti. Il 2025 si preannuncia come l’anno della resa dei conti, con un numero crescente di birrifici che chiudono i battenti in tutto il mondo. In Italia, il movimento craft ha subito un duro colpo, con chiusure e ridimensionamenti che hanno colpito anche i nomi storici del settore. La recente fiera di Rimini ha evidenziato un calo del 30% degli espositori, un chiaro segnale della crisi in atto.

Le cause della crisi

Le ragioni di questa crisi sono molteplici e si intrecciano tra loro. In primo luogo, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia ha messo a dura prova la sostenibilità economica dei birrifici. Inoltre, la diminuzione del potere d’acquisto dei consumatori ha portato a una riduzione della domanda di birra artigianale. A questo si aggiunge l’ultimo aumento delle accise sugli alcolici, che ha ulteriormente aggravato la situazione. Anche le pratiche commerciali scorrette da parte di alcune aziende, che dopo aver acquisito marchi artigianali li commercializzano in modo aggressivo, hanno contribuito a ridurre le quote di mercato per i veri produttori locali.

Un fenomeno globale

La crisi della birra artigianale non è un problema esclusivo dell’Italia. Anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i numeri parlano chiaro: nel 2024, il numero di birrifici chiusi ha superato quello delle nuove aperture. In particolare, il Colorado, noto per la sua vivace scena della birra artigianale, ha registrato un calo del 3%. Le conseguenze della pandemia di COVID-19 hanno avuto un impatto duraturo sulle abitudini di consumo, portando a un cambiamento radicale nel mercato. Molti professionisti del settore vedono questa situazione come un riassestamento naturale, ma doloroso, che porterà a una selezione delle aziende più resilienti.

Il futuro della birra artigianale

Il futuro della birra artigianale è incerto, ma è chiaro che solo le aziende in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di affrontare le sfide economiche potranno sopravvivere. La crisi attuale potrebbe rappresentare un’opportunità per rinnovare il settore, promuovendo pratiche più sostenibili e un ritorno alle origini della birra artigianale. Gli appassionati di birra dovranno prepararsi a salutare alcuni dei loro produttori preferiti, ma potrebbero anche scoprire nuove realtà che emergono da questa selezione naturale.