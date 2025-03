Un’installazione che parla d’acqua

Il 22 e 23 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Milano ospiterà un’installazione unica nel suo genere: un enorme bidone da oltre 6.000 litri d’acqua, simbolo del consumo settimanale di una famiglia di quattro persone. Questa iniziativa, parte del progetto “Acqua nelle nostre mani” promosso da Finish, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla crisi idrica e sull’importanza di ridurre gli sprechi. L’installazione non è solo un’opera visiva, ma un invito a riflettere sul nostro consumo quotidiano di acqua, spesso invisibile e sottovalutato.

La consapevolezza del consumo idrico

Una recente ricerca condotta da YouGov ha rivelato che i milanesi hanno una scarsa consapevolezza riguardo al proprio consumo d’acqua. Infatti, il 73% degli intervistati sottostima il proprio utilizzo, credendo di consumare meno di 200 litri al giorno, mentre la media reale è di circa 220 litri pro capite. Questo dato è allarmante, considerando che Milano consuma addirittura 311 litri al giorno, ben oltre la media nazionale di 215 litri. È evidente che è necessario un cambiamento di mentalità, non solo durante i periodi di siccità, ma tutto l’anno.

Comportamenti quotidiani e sprechi idrici

Oltre alla sottovalutazione del consumo, i milanesi mostrano comportamenti che contribuiscono agli sprechi. Secondo la ricerca, il 29% non controlla mai la presenza di perdite d’acqua in casa, mentre il 38% non utilizza sempre la lavatrice a pieno carico. Inoltre, solo il 49% usa abitualmente la lavastoviglie, che può far risparmiare fino a 110 litri d’acqua a lavaggio rispetto al lavaggio a mano. Questi dati evidenziano l’urgenza di educare i cittadini a pratiche più sostenibili, partendo da piccole azioni quotidiane che possono fare una grande differenza.

Iniziative per un uso sostenibile dell’acqua

Il progetto “Acqua nelle nostre mani” non si limita all’installazione di Milano, ma include una serie di iniziative volte a promuovere un uso più responsabile dell’acqua. I visitatori dell’installazione avranno l’opportunità di interagire e ricevere informazioni pratiche su come ridurre il proprio consumo. In un’epoca in cui la crisi idrica è sempre più evidente, è fondamentale stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di preservare questa risorsa preziosa. L’acqua è nelle nostre mani: impariamo a non sprecarla e a proteggerla per le generazioni future.