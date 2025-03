La storia di Nennella e della sua cucina

La trattoria Nennella, situata nel cuore di Napoli, è un vero e proprio simbolo della cucina partenopea. Fondata da Concetta Cocozza, affettuosamente conosciuta come Nennella, questo ristorante ha saputo conquistare il cuore di molti grazie alla sua atmosfera accogliente e ai piatti tradizionali. La pasta patate e provola è uno dei piatti forti che ha reso celebre Nennella, un piatto che racconta la storia di una cucina semplice ma ricca di sapore.

Ingredienti per una pasta patate e provola perfetta

Per preparare una pasta patate e provola che rispecchi la tradizione di Nennella, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Le patate IGP di Avezzano sono l’ideale, grazie al loro alto contenuto di amido che conferisce al piatto una consistenza cremosa. Anche la pancetta gioca un ruolo cruciale: è consigliabile utilizzare quella arrotolata e senza pepe, per non sovrastare il sapore delicato della provola. Infine, i pomodori San Marzano Dop sono un must per garantire un sapore autentico e ricco.

Preparazione della pasta patate e provola

La preparazione di questo piatto è semplice ma richiede attenzione ai dettagli. Iniziate soffriggendo la cipolla con la pancetta tagliata a dadini. Una volta dorata, sfumate con del vino bianco e aggiungete le patate tagliate a tocchetti. Coprite il tutto con acqua, aggiungete i pomodori schiacciati e qualche foglia di basilico. Quando l’acqua inizia a bollire, versate la pasta mista e cuocete fino a quando non è al dente. A fine cottura, spegnete il fuoco e incorporate la provola a dadini e il pecorino, mescolando bene. Lasciate riposare per dieci minuti prima di servire, per permettere ai sapori di amalgamarsi.

Il significato di Nennella per Napoli

La scomparsa di Concetta Cocozza ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità napoletana. Nennella non era solo un ristorante, ma un luogo dove la tradizione culinaria veniva celebrata e condivisa. I suoi figli e nipoti continuano a portare avanti l’eredità di Nennella, mantenendo viva la tradizione della pasta patate e provola e di altri piatti tipici. Ogni piatto servito è un omaggio alla storia e alla cultura di Napoli, un modo per ricordare e onorare la figura di Concetta e il suo amore per la cucina.