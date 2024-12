La cucina italiana nel mondo: un viaggio tra sapori e tradizioni

La cucina italiana è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, e ora, grazie al nuovo programma That’s Cucina, i telespettatori possono scoprire come i ristoranti italiani all’estero reinterpretano le tradizioni culinarie del nostro Paese. In onda su Food Network dal 4 dicembre, ogni mercoledì, il programma è condotto da Maddalena Fossati, direttore della rivista La Cucina Italiana e sostenitrice della candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità.

Un viaggio tra Copenaghen e Vienna

That’s Cucina offre un’opportunità unica di esplorare i ristoranti e i cuochi di Copenaghen e Vienna, due città che ospitano una vivace scena gastronomica italiana. Maddalena Fossati ha intrapreso un viaggio alla scoperta di questi luoghi, intervistando chef e assaporando i loro piatti. Ogni ristorante racconta una storia, una fusione di culture e tradizioni che arricchisce la cucina italiana.

Creatività e autenticità nei ristoranti italiani

Secondo Fossati, mangiare nei ristoranti italiani all’estero offre una prospettiva unica sulla cucina. I cuochi, provenienti da diverse parti d’Italia, portano con sé la loro visione e creatività, dando vita a piatti che, pur mantenendo le radici italiane, si adattano ai gusti locali. “Mangiare italiano all’estero è un conforto,” afferma Fossati, “dopo giorni di specialità locali, si ha voglia di pasta e pizza.” Questo desiderio di autenticità è ciò che rende la cucina italiana così amata e ricercata.

Ambasciatori della cucina italiana

I cuochi italiani all’estero si considerano veri e propri ambasciatori della nostra cultura gastronomica. Con passione e dedizione, raccontano la loro identità culinaria, contribuendo a far conoscere la ricchezza della cucina italiana nel mondo. “Stanno contribuendo moltissimo alla proclamazione della cucina italiana come patrimonio dell’umanità,” conclude Fossati, evidenziando l’importanza di questo riconoscimento per gli italiani all’estero.

That’s Cucina non è solo un programma di cucina, ma un viaggio che celebra la cultura italiana e la sua diffusione nel mondo. Attraverso storie di ristoratori e piatti unici, il programma invita tutti a scoprire e apprezzare la cucina italiana, ovunque essa si trovi.