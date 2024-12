Un’epoca che si chiude

La notizia è ufficiale: il Castello delle Cerimonie, celebre location per feste e matrimoni, ha chiuso definitivamente i battenti. La villa, che ha guadagnato notorietà grazie al programma televisivo di Real Time, è stata al centro di numerose polemiche e controversie legate a irregolarità edilizie. Dopo anni di eventi e celebrazioni, il comune di Sant’Antonio Abate ha deciso di revocare la licenza di ristorazione e attività alberghiera alla famiglia Polese, segnando così la fine di un’era.

Le irregolarità edilizie e le indagini

Le indagini sulla Sonrisa, la villa che ospitava il Castello delle Cerimonie, erano iniziate nel 2011. La procura di Torre Annunziata aveva riscontrato ben 40mila metri quadrati di costruzioni abusive. Nonostante la confisca della villa avvenuta lo scorso febbraio, i coniugi Imma e Matteo Polese avevano continuato a mantenere una presenza mediatica, grazie a programmi come “In Cucina con Imma e Matteo” trasmesso su Food Network. Tuttavia, il comune ha finalmente deciso di intervenire, ponendo fine a questa situazione di ambiguità.

Il futuro del Castello delle Cerimonie

Con la revoca della licenza, il futuro del Castello delle Cerimonie è ora incerto. Secondo quanto previsto dalla sentenza della Cassazione, la villa appartiene al comune, che potrebbe decidere di riutilizzare gli spazi per fini sociali o, in alternativa, procedere alla demolizione. La chiusura definitiva dell’attività degli inquilini rappresenta un passo importante verso la risoluzione di una questione che ha tenuto banco per anni, ma resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o colpi di scena da parte della famiglia Polese, che sembra aver affrontato ogni difficoltà con resilienza.