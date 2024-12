Il fiocco di neve è un dolce tipico napoletano, una piccola brioche dalla consistenza soffice, farcita con una crema leggera e bianca a base di latte, panna e ricotta. Tipico della cucina napoletana, ecco la ricetta da fare in casa.

Da Napoli alla cucina di casa: ricetta dei fiocchi di neve

I fiocchi di neve sono dolci tipici napoletani e la loro storia risale alla seconda metà del Novecento, quando la pasticceria Poppella iniziò a produrli, facendoli presto conoscere oltre i confini. Fondata nel 1920 e guidata dalla famiglia Scognamillo per tre generazioni, il nome della Pasticceria Poppella deriva dall’unione dei soprannomi dei fondatori, Raffaele Scognamillo, detto “Papele,” e sua moglie Giuseppina Evangelista, conosciuta come “Puppnella”.

Per i fiocchi di neve l’impasto va lavorato a lungo e lasciato lievitare lentamente, spesso con un doppio processo di lievitazione, che permette alla brioche di sviluppare la sua struttura soffice.

La cottura attenta a una temperatura moderata assicura una consistenza leggera, perfetta per accogliere una crema morbida senza perdere la sua forma. Ecco la ricetta.

Per l’impasto lievitato

Farina Manitoba 250 g

Lievito di birra fresco 16 g

Latte intero 100 ml

Burro 40 g

Zucchero semolato bianco 40

Uovo 1.

Per la crema al latte

Panna liquida 150 ml

Ricotta vaccina 150 g

Amido di mais 1 Cucchiaio

Latte intero 200 ml

Zucchero semolato bianco 100 ml

Limone la scorza 1

Vaniglia 1 Baccello

Zucchero a velo.

Procedimento

Sciogliete il lievito nel latte tiepido e usate questo liquido per impastare la farina con l’uovo, poi aggiungete lo zucchero e infine il burro, un pezzetto alla volta, mescolando bene in modo da farlo assorbire prima di aggiungerne un altro. Mettete a lievitare per due ore in una ciotola unta sul fondo e sui bordi coperta da un canovaccio pulito. Inserite la ciotola nel forno spento con la luce accesa.

Sciogliete lo zucchero e l’amido nel latte e aggiungete la scorza di limone grattugiata e i semi all’interno del baccello di vaniglia, portate a bollore mescolando sempre, fino a che non otterrete una crema densa. Fatela raffreddare, poi montate la panna con la ricotta e incorporate la crema di latte. Tenete in frigorifero.

Continuate prendendo la pasta lievitata e staccate dei pezzetti di impasto di 30 grammi ciascuno, create una pallina e mettetela con la chiusura rivolta all’ingiù in una teglia da forno ricoperta di carta da forno. Fate lievitare ancora un’ora, poi cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Lasciate raffreddare, poi riempiteli di crema usando un sac à poche o una siringa da pasticcere. Infine decorate con lo zucchero a velo.