Un'opportunità per condividere le ricette più significative della nostra tradizione gastronomica

Un’iniziativa per la valorizzazione delle ricette italiane

La Cucina Italiana ha lanciato un’importante iniziativa editoriale, denominata “La Migliore Ricetta Italiana”, che invita tutti gli appassionati di cucina a contribuire con le proprie ricette. Questo progetto, che si svolgerà fino al dicembre 2025, ha come obiettivo quello di raccogliere e valorizzare le migliori ricette italiane, creando un archivio contemporaneo e futuro della nostra tradizione culinaria.

Come partecipare all’iniziativa

Per partecipare, gli utenti possono compilare un apposito form disponibile sulla pagina dedicata all’iniziativa oppure inviare la propria ricetta originale all’indirizzo e-mail [email protected]. È fondamentale che ogni ricetta sia accompagnata da alcune informazioni personali, tra cui nome, cognome, e-mail e un breve racconto che descriva l’ispirazione dietro la ricetta. Questo racconto può includere dettagli sul legame con il territorio o la storia personale legata al piatto.

Criteri di selezione delle ricette

La Cucina Italiana effettuerà una prima selezione delle ricette ricevute, basandosi su criteri specifici che mirano a garantire la qualità e la rilevanza delle proposte. Tra i criteri di selezione figurano la sostenibilità degli ingredienti, l’antispreco, la semplicità di esecuzione e l’esaltazione delle doti degli ingredienti. Inoltre, si darà spazio a ricette che valorizzano la tradizione italiana in chiave creativa, includendo elementi di culture gastronomiche diverse e tecniche per preparazioni vegetariane, vegane e prive di allergeni.

Un’opportunità per farsi conoscere

Le ricette selezionate saranno pubblicate sulla testata La Cucina Italiana e sul sito ufficiale, accompagnate da un bollino speciale creato per l’iniziativa. Inoltre, gli autori delle ricette selezionate verranno contattati per comunicare l’esito della selezione. Questo rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di cucina di farsi conoscere e di contribuire attivamente alla valorizzazione della gastronomia italiana.

Protezione dei dati personali

È importante sottolineare che i dati personali forniti durante la partecipazione all’iniziativa saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. I partecipanti possono esercitare i propri diritti in relazione ai dati comunicati, contattando il responsabile della protezione dei dati all’indirizzo e-mail fornito.