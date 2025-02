Un nuovo gioiello della pizza a Firenze

Firenze accoglie una nuova stella nel firmamento gastronomico: A’ Puteca, una pizzeria che si distingue per la sua proposta autentica e tradizionale. Situata in via Gioberti, a pochi passi da Piazza Beccaria, questa pizzeria è il frutto della passione di Tommaso Ciullo e sua moglie Susy, che hanno voluto rendere omaggio alla loro terra d’origine, la Campania. Con un ambiente accogliente e un menu che riflette la vera essenza della cucina partenopea, A’ Puteca si propone come un punto di riferimento per gli amanti della pizza e della buona tavola.

Un menu ricco di tradizione e innovazione

Il menu di A’ Puteca è un viaggio attraverso i sapori della Campania, con un’ampia selezione di pizze e piatti tipici. Le pizze, preparate con un impasto lievitato per 72 ore, offrono una consistenza leggera e ben digeribile, mentre i topping sono una combinazione di ingredienti freschi e di alta qualità. Tra le specialità, spiccano le montanare, una delizia fritta che apre le porte a una varietà di pizze, come la “So Chic”, una rivisitazione creativa della classica Quattro formaggi, e la “Pomod’oro”, che esalta i sapori freschi dei pomodori San Marzano e della burrata.

Un’esperienza gastronomica completa

A’ Puteca non è solo una pizzeria, ma un’autentica osteria che offre anche piatti di carne e pesce, rendendo il locale ideale per ogni occasione. I prezzi sono accessibili, oscillando tra i 40 e i 45 euro per un pasto completo, senza compromessi sulla qualità. Inoltre, il personale è attento e veloce, garantendo un servizio che mira a far vivere un’esperienza gastronomica unica. Nonostante l’ambiente semplice e intimo, A’ Puteca riesce a catturare l’essenza della tradizione culinaria campana, senza cadere nei cliché.

Un futuro promettente per A’ Puteca

Con l’intenzione di espandere la propria offerta, Tommaso Ciullo sta già pensando a nuove proposte, come un aperitivo alla napoletana da gustare prima di cena. Questo dimostra la volontà di A’ Puteca di non essere solo un’altra pizzeria, ma un vero e proprio ambasciatore della cultura gastronomica campana a Firenze. Con qualche miglioramento nell’arredamento e nella selezione di bevande e dolci, A’ Puteca ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento non solo per i fiorentini, ma anche per i turisti in cerca di un’autentica esperienza culinaria.