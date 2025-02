Un’esperienza culinaria esclusiva a Venezia

Da marzo, il prestigioso The Gritti Palace di Venezia offre una nuova esperienza gastronomica: lo chef’s table “Dalle Dolomiti alla Laguna”. Questa iniziativa, guidata dallo chef Alberto Fol, invita gli ospiti a sedersi attorno a un tavolo unico, dove la tradizione culinaria veneta si fonde con ingredienti rari e tecniche di cucina innovative.

La filosofia dello chef Fol

Lo chef Fol descrive il suo approccio come un viaggio che parte dalle Dolomiti e arriva fino al mare, riflettendo la ricchezza dei sapori del Veneto. “L’invito ad accomodarsi alla nostra tavola” spiega, “è una filosofia che già proponiamo nel ristorante Club del Doge, ma qui abbiamo la libertà di esplorare e divertirci con ingredienti unici, come le erbe alpine e le tecniche tradizionali di cottura”. La stufa, in particolare, è uno strumento che Fol considera poetico, evocando sentimenti di casa e di famiglia.

Un menù che racconta il territorio

Ogni sera, dal martedì al venerdì, gli ospiti possono gustare un menù unico, creato in base alle materie prime fresche disponibili. Durante la serata di inaugurazione, gli invitati hanno assaporato una serie di amuse-bouche che esploravano i sapori veneti, come waffle di grano saraceno con salmerino e tacos con alghe. I piatti principali hanno incluso polenta concia, ravioli ripieni di faraona e la wagyu delle Dolomiti, tutti preparati con ingredienti freschi e locali.

Un’atmosfera conviviale e informale

Nonostante l’eleganza del The Gritti Palace, l’aspetto della convivialità è fondamentale. Il tavolo è alto e gli sgabelli sono comodi, creando un’atmosfera informale dove gli ospiti possono socializzare. “Possono partecipare non soltanto coppie o gruppi di amici, ma anche persone che si conosceranno quella sera”, afferma Fol. Questo approccio rende ogni serata un’esperienza unica e memorabile, dove il cibo diventa un mezzo per creare connessioni.

Informazioni pratiche e prenotazioni

La formula dello chef’s table è prenotabile per gruppi da due a otto persone, con un costo di 395 euro (bevande escluse). È necessario prenotare almeno quattro giorni prima della data desiderata. I sommelier del ristorante sono a disposizione per suggerire abbinamenti di vini che esaltano i piatti, rendendo l’esperienza ancora più completa.