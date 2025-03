Un patrimonio gastronomico unico

La Parma Food Valley rappresenta uno dei patrimoni gastronomici più ricchi e distintivi d’Italia. Questa regione è conosciuta non solo per i suoi prodotti di alta qualità, ma anche per la sua tradizione culinaria che affonda le radici in secoli di storia. Secondo una recente ricerca condotta da Ipsos, il 27% degli italiani riconosce spontaneamente un prodotto di questa area come simbolo del nostro Paese nel mondo. Questo dato evidenzia l’importanza della Parma Food Valley nel panorama gastronomico internazionale.

Le filiere d’eccellenza

La Parma Food Valley è caratterizzata da sei filiere agroalimentari di grande prestigio: il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la pasta di Barilla, il pomodoro di Mutti e Rodolfi, il latte di Parmalat e le alici di Delicius, Rizzoli e Zarotti. Questi prodotti non solo sono apprezzati in Italia, ma sono anche esportati in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo all’economia locale e nazionale. Nel 2023, il fatturato al consumo delle sei filiere ha superato gli 11 miliardi di euro, con una parte considerevole proveniente dalle due DOP, il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di Parma.

Consapevolezza alimentare e opportunità di crescita

La ricerca Ipsos ha rivelato che il 63% degli italiani considera la qualità come il fattore principale nelle proprie scelte alimentari, mentre il 52% pone l’accento sul gusto. Tuttavia, più della metà degli intervistati non ha chiara la definizione del brand Parma Food Valley. Questo rappresenta un potenziale inespresso che può essere sfruttato per aumentare la consapevolezza e la valorizzazione di questi prodotti. Massimo Spigaroli, presidente della Fondazione Parma Creative City of Gastronomy UNESCO, ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per far conoscere l’eccellenza dei prodotti della Parma Food Valley, specialmente in un contesto internazionale complesso.

Un futuro promettente per la gastronomia parmense

Con oltre 1.052 aziende e 15.000 lavoratori, l’agroalimentare parmense è un settore vitale per l’economia locale. La Fondazione Parma Creative City of Gastronomy UNESCO, nata dopo la nomina di Parma a Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, gioca un ruolo cruciale nel promuovere e valorizzare questi prodotti. Collaborando con enti istituzionali e aziende locali, la fondazione mira a sviluppare un sistema integrato che possa sostenere la crescita e la diffusione della cultura gastronomica parmense nel mondo.