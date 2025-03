Scopri come Alexandra ha trasformato la sua vita e il maso di famiglia in un esempio di sostenibilità.

Un cambiamento radicale

Trasferirsi in campagna richiede coraggio, determinazione e una visione chiara del futuro. Alexandra Schwarz, 49 anni, è un esempio di come sia possibile reinventarsi e trovare la propria strada anche in situazioni inaspettate. Dopo una carriera frenetica in città, nel 2006 ha deciso di tornare al maso di famiglia, situato nella splendida Val d’Ultimo, in Alto Adige. Questa scelta non è stata semplice, ma ha portato a una nuova vita ricca di significato e soddisfazioni.

La vita quotidiana nel maso

Oggi, Alexandra gestisce il maso insieme alla sua famiglia, occupandosi della cura degli animali e della produzione di latte. La sua giornata inizia presto, alle 4.30 del mattino, con la mungitura delle mucche. Dopo aver consegnato il latte al centro di raccolta, si dedica alla preparazione dei cestini per la colazione degli ospiti e alle faccende domestiche. Questo nuovo ritmo di vita le consente di conciliare lavoro e famiglia, un aspetto che prima le mancava nella vita cittadina.

Le sfide e le gratificazioni

Nonostante le difficoltà iniziali, come la pressione di lavorare senza ferie, Alexandra ha trovato nella vita di campagna una nuova dimensione. Ricorda con affetto il momento in cui ha preso in mano le redini del maso, quando uno dei suoi figli ha esclamato: “Mamma, guarda come siamo ricchi!” Questo momento ha rappresentato per lei una grande gratificazione e un riconoscimento del valore del lavoro svolto.

Il valore della cooperativa

Un aspetto fondamentale della sua esperienza è stato l’ingresso in una cooperativa. Alexandra spiega che far parte di una comunità di produttori significa lavorare insieme per garantire un prezzo equo e una qualità superiore dei prodotti. La cooperativa non solo sostiene la sostenibilità economica dei masi di montagna, ma promuove anche valori di responsabilità e rispetto per l’ambiente. I consumatori possono così avere la certezza di acquistare prodotti di alta qualità, che rispettano la tradizione agricola dell’Alto Adige.

Un futuro sostenibile

Guardando al futuro, Alexandra è fiduciosa che i suoi figli possano seguire le sue orme. Tuttavia, è consapevole dell’importanza di raccontare loro sia i pro che i contro di questo stile di vita. La sua storia è un esempio di come sia possibile trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione, e di come la scelta di vivere in campagna possa portare a una vita più soddisfacente e sostenibile.