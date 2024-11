Un evento che celebra la cucina italiana

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua nona edizione, si svolgerà dal 16 al . Questo evento, presentato alla Farnesina, rappresenta un’importante occasione per promuovere la cucina italiana e la dieta mediterranea a livello globale. Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di trasformare questa manifestazione in un evento annuale, che possa coinvolgere diverse geografie e culture, permettendo ai cuochi italiani di diffondere le proprie tradizioni in tutto il mondo.

Un patrimonio da tutelare

Il 2025 sarà un anno cruciale per la cucina italiana, poiché si voterà per la sua candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO. Questo riconoscimento non solo valorizzerebbe la nostra tradizione culinaria, ma contribuirebbe anche a preservare la nostra identità culturale. Tajani ha definito la cucina italiana come una “cucina delle radici”, che affonda le sue origini nella storia e nelle tradizioni del nostro paese. In questo contesto, il progetto I Racconti delle Radici si propone di raccogliere e raccontare le storie degli italiani all’estero, legate indissolubilmente alla cucina e al valore della condivisione.

Riscoprire le origini attraverso il cibo

Il ministro Lollobrigida ha evidenziato l’importanza di far riscoprire agli italiani nati all’estero le proprie origini, attraverso un ritorno alle radici e alla valorizzazione dei piccoli borghi italiani. La dieta mediterranea gioca un ruolo fondamentale in questo processo, rappresentando non solo un modello alimentare sano, ma anche un elemento chiave della nostra cultura. La promozione di prodotti di alta qualità, come quelli utilizzati dalle nostre nonne, è essenziale per educare le nuove generazioni sull’importanza di mangiare bene e di scegliere ingredienti genuini.

Contrastare l’Italian sounding

In un mondo sempre più globalizzato, è fondamentale fare chiarezza sulla differenza tra i prodotti realmente italiani e quelli che si spacciano come tali. Il ministro Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di eventi come la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding, che spesso inganna i consumatori. La promozione della nostra cucina regionale e dei suoi valori è essenziale per tutelare il nostro patrimonio gastronomico e per garantire che i prodotti italiani siano riconosciuti e apprezzati per la loro autenticità.