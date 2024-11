Ingredienti per polpette di carne e spinaci

Le polpette di carne e spinaci al forno richiedono pochi ingredienti, rendendole un’ottima scelta per chi cerca un piatto sano e gustoso. Ecco cosa ti serve:

500 g di carne macinata (manzo, tacchino o maiale)

200 g di spinaci freschi o surgelati

100 g di pane grattugiato

2 uova

50 g di formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino)

Olio d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche (prezzemolo, timo o rosmarino) a piacere

Preparazione delle polpette

Per preparare queste deliziose polpette, inizia cuocendo gli spinaci in acqua salata per qualche minuto. Una volta cotti, scolali e tritali finemente. In una ciotola capiente, unisci la carne macinata, gli spinaci tritati, il pane grattugiato, le uova e il formaggio. Aggiusta di sale e pepe e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Modella l’impasto in piccole palline, cercando di mantenerle tutte della stessa dimensione per una cottura uniforme. Se desideri una crosticina più croccante, spennella le polpette con un po’ d’olio d’oliva prima di infornarle.

Cottura e abbinamenti

Preriscalda il forno a 180°C e disponi le polpette su una teglia rivestita di carta da forno. Cuocile per circa 25-30 minuti, o fino a quando non saranno dorate e cotte all’interno. Puoi servirle con un contorno di verdure grigliate, un’insalata fresca o delle patate al forno. Per un tocco in più, prova ad accompagnarle con una salsa di pomodoro o un purè di patate.

Le polpette di carne e spinaci si abbinano perfettamente a un vino rosso giovane e fruttato, come un Chianti, che esalta i sapori del piatto. Se desideri prepararle in anticipo, puoi conservarle in frigorifero per 2-3 giorni o congelarle per un uso futuro.

Varianti e consigli utili

Questa ricetta è molto versatile: puoi variare il tipo di carne utilizzata o aggiungere ingredienti extra come olive nere tritate o pinoli tostati per un sapore unico. Se preferisci una consistenza più morbida, sostituisci parte del pane grattugiato con della ricotta. In questo modo, le polpette risulteranno ancora più gustose e nutrienti.

In conclusione, le polpette di carne e spinaci al forno rappresentano un’ottima scelta per un pasto sano e gustoso, perfetto per tutta la famiglia. Facili da preparare e ricche di sapore, sono un piatto che conquisterà tutti!