Un’annata difficile per le susine moldave

La stagione delle susine in Moldavia ha presentato notevoli difficoltà rispetto all’anno precedente, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Secondo Zinaida Plamadeala, responsabile marketing di PDG Fruct, l’azienda d’esportazione di frutta, la qualità della frutta è stata compromessa, portando a volumi inferiori e a una selezione più rigorosa. Nonostante queste sfide, la domanda per le susine moldave è rimasta costante nei mercati chiave, evidenziando la resilienza del settore.

Strategie di esportazione e mercati chiave

Negli ultimi anni, PDG Fruct ha ampliato le sue esportazioni, concentrandosi su mercati europei come Austria, Italia, Germania, Romania e Polonia. L’Unione Europea rappresenta un mercato strategico grazie all’accesso duty-free e al rispetto degli standard qualitativi. L’azienda ha investito in un impianto di confezionamento all’avanguardia per garantire che le susine moldave possano competere efficacemente, aumentando la capacità di stoccaggio refrigerato e implementando moderne linee di selezione e confezionamento.

Investimenti per la sostenibilità e la qualità

Per affrontare le sfide del mercato, PDG Fruct ha adottato soluzioni di energia rinnovabile, come un parco fotovoltaico, per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità. Questi investimenti non solo prolungano la shelf life delle susine, ma garantiscono anche che l’azienda soddisfi i rigorosi requisiti dei mercati premium. La partecipazione a eventi come Fruit Logistica a Berlino ha permesso all’azienda di rafforzare le partnership esistenti e di attrarre nuovi clienti, dimostrando il proprio impegno per la sostenibilità e la qualità.

Affrontare le sfide logistiche e normative

Esportare susine dalla Moldavia comporta sfide logistiche e normative, tra cui costi di trasporto elevati. Tuttavia, PDG Fruct ha ottimizzato la propria rete logistica collaborando con partner affidabili e rispettando le certificazioni GLOBALG.A.P. e GRASP. L’azienda si distingue dalla concorrenza attraverso imballaggi personalizzati e frutta di alta qualità, creando partnership dirette con i principali retailer. Questo approccio ha permesso di posizionare le susine moldave come un prodotto di qualità superiore nei mercati competitivi.

Prospettive future per il settore delle susine

Guardando al futuro, il settore delle susine moldave è pronto per una crescita sostenibile. PDG Fruct prevede ulteriori investimenti nelle infrastrutture post-raccolta e una maggiore diversificazione dei mercati. La collaborazione tra produttori sarà fondamentale per rafforzare il marchio e migliorare la posizione delle susine moldave a livello globale. Con un impegno costante per la qualità e la sostenibilità, le susine moldave hanno tutte le carte in regola per affermarsi come leader nel mercato europeo.