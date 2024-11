La sfida di pronuncia del Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti

La campagna di sensibilizzazione

Negli Stati Uniti, la corretta pronuncia del Parmigiano Reggiano sta diventando un tema di grande rilevanza grazie all’iniziativa lanciata da Whoopi Goldberg. Durante un episodio del programma The View, l’attrice premio Oscar ha sottolineato l’importanza di chiamare il formaggio con il suo nome corretto, piuttosto che utilizzare termini come “Parmesan” o “Parm”. Questo è un passo fondamentale per preservare l’autenticità e la tradizione di uno dei prodotti gastronomici italiani più apprezzati al mondo.

Il ruolo di Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg, nota per la sua passione per il Parmigiano Reggiano, ha deciso di utilizzare la sua visibilità per lanciare una “Pronunciation Challenge”, una sfida di pronuncia che coinvolgerà il pubblico americano. Con una forma di formaggio in mano e l’hashtag #sayparmigianoreggiano, ha invitato gli spettatori a unirsi a questa iniziativa, che mira a educare gli americani sulla corretta dizione del prodotto. La campagna non solo mira a sensibilizzare, ma anche a promuovere il rispetto per la tradizione culinaria italiana.

Il concorso e i premi

La sfida, condotta dallo chef canadese David Rocco, prevede che i partecipanti si cimentino nella pronuncia corretta del nome del formaggio. Fino al 25 novembre, Rocco girerà per le strade degli Stati Uniti, fermando i passanti e chiedendo loro di ripetere “Parmigiano Reggiano” davanti a una telecamera. I vincitori della sfida riceveranno premi in forma di formaggio, tra cui una forma intera, una mezza forma e tre spicchi. Questo approccio ludico non solo rende la campagna divertente, ma stimola anche l’interesse verso un prodotto di alta qualità.

Le conseguenze economiche della pronuncia errata

La questione della pronuncia non è solo una questione di correttezza linguistica, ma ha anche importanti ripercussioni economiche. Le abbreviazioni utilizzate dagli anglofoni per il Parmigiano Reggiano portano spesso a confusione e all’acquisto di formaggi che non rispettano gli standard della denominazione di origine protetta (DOP). Questo fenomeno non solo danneggia i produttori italiani, ma influisce anche sull’intera economia e cultura gastronomica italiana. La campagna di Whoopi Goldberg si inserisce in un contesto più ampio, in cui il Consorzio del Parmigiano Reggiano sta combattendo per proteggere il proprio marchio e la propria identità.

Un momento cruciale per il Parmigiano Reggiano

La campagna arriva in un momento delicato, poiché il Consorzio è attualmente impegnato in una battaglia contro potenziali misure restrittive al commercio dei latticini. Se tali misure dovessero essere approvate, il costo del Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti, già significativamente più alto rispetto ai formaggi locali, aumenterebbe ulteriormente. Questo scenario non sarebbe vantaggioso né per i produttori né per i consumatori americani, rendendo ancora più urgente la necessità di educare il pubblico sulla corretta pronuncia e sull’importanza di scegliere prodotti autentici.