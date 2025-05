Frutta e verdura di maggio: un tripudio di colori e nutrienti

Maggio segna un momento di transizione nella nostra alimentazione, con l’arrivo di frutta e verdura fresche e colorate. Questo mese, le tavole si riempiono di prodotti ortofrutticoli ricchi d’acqua e nutrienti, perfetti per depurare l’organismo e combattere la ritenzione idrica. Tra i protagonisti della spesa di maggio troviamo fave, piselli, asparagi e molte altre verdure che non possono mancare nel nostro carrello.

Legumi e verdure: alleati della salute

Le fave e i piselli, appartenenti alla famiglia dei legumi, sono ottime fonti di proteine vegetali e fibre. Le fave, in particolare, sono note per le loro proprietà depurative, grazie all’alto contenuto di ferro e proteine. È consigliabile consumarle in insalata per mantenere intatte le loro virtù. I piselli, invece, possono essere gustati in una classica pasta e piselli o trasformati in vellutate, offrendo un piatto nutriente e leggero.

Asparagi e altre verdure depurative

Gli asparagi, presenti nei mercati già da aprile, sono tra le verdure più depurative e diuretiche. Consumati crudi o cotti al vapore, possono essere un contorno ideale per accompagnare i pasti. Altre verdure come il sedano, la cicoria e gli spinaci, ricchi di vitamine e minerali, contribuiscono a una dieta sana e leggera. Maggio è anche il mese perfetto per sperimentare insalate fresche e colorate, che possono diventare un piatto unico e nutriente.

Frutta di maggio: un’esplosione di sapori

La frutta di maggio è un vero e proprio regalo della natura. Nespole, fragole e ciliegie sono solo alcune delle delizie che possiamo trovare. Le nespole, ricche di vitamina C e calcio, sono perfette per preparare macedonie o confetture. Le fragole, insieme ai kiwi, offrono un apporto significativo di antiossidanti, mentre le ciliegie, oltre a essere deliziose, sono anche un rimedio naturale contro le infiammazioni articolari.

Il pesce come scelta salutare

Non dimentichiamo il pesce, che in questo mese abbonda nei mercati. Più digeribile rispetto alla carne, il pesce è ideale per chi desidera mantenere una dieta leggera. Molluschi come polpo e calamari, insieme a pesci come sardine e acciughe, offrono un’ottima fonte di proteine e omega-3, contribuendo a una salute ottimale.