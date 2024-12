Un piatto ricco di storia e sapore

La torta di patate e porri è un piatto che racchiude in sé la tradizione culinaria della Lunigiana, una regione ricca di sapori autentici e storie affascinanti. Questo piatto, che unisce la dolcezza dei porri alla cremosità delle patate, è perfetto per le festività di fine anno, quando le famiglie si riuniscono attorno a tavole imbandite. La cuoca casalinga Anna Gussoni, 84 anni, è un’esperta di questa ricetta, tramandata di generazione in generazione. “Ho iniziato a cucinare da bambina, seguendo le ricette di mia madre e sperimentando nuove combinazioni”, racconta con orgoglio.

Ingredienti e preparazione della torta

Per preparare la torta di patate e porri, Anna utilizza ingredienti semplici ma di alta qualità. Per una teglia di 35 centimetri di diametro, servono 1 kg di porri tagliati finemente, messi sotto sale per circa tre ore, 2-3 patate affettate, 100 grammi di parmigiano, un bicchiere di olio extravergine d’oliva e 200 grammi di ricotta. La sfoglia richiede 200 grammi di farina e olio di mais. Anna sottolinea l’importanza di tirare la sfoglia con il mattarello, un passaggio cruciale per ottenere una crosta croccante. Dopo aver preparato il ripieno, si versa nel guscio di pasta e si aggiunge un filo d’olio d’oliva prima di infornare.

Un piatto per le occasioni speciali

Questa torta non è solo un semplice piatto, ma rappresenta anche un momento di convivialità e tradizione. Un tempo, era consuetudine prepararla per l’ultimo giorno dell’Avvento, in segno di rispetto per le tradizioni religiose. Durante la vigilia di Natale, infatti, era vietato mangiare carne, e la torta di patate e porri diventava una delle portate principali. Oggi, la ricetta di Anna è un modo per mantenere viva questa tradizione, permettendo a tutti di riscoprire i sapori autentici della cucina lunigianese.

Il valore degli ingredienti locali

Le patate utilizzate nella ricetta sono quelle di montagna, note per la loro polpa dolce e soda, che non si sfalda durante la cottura. La storia delle patate in Lunigiana è affascinante: introdotte nel 1777, hanno contribuito a salvare la popolazione dalla carestia del 1817. Oggi, la torta di patate e porri è un simbolo di resilienza e creatività culinaria, un piatto che racconta la storia di una comunità e delle sue tradizioni gastronomiche.