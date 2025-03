Origini e leggende della torta Paradiso

La torta Paradiso è un dolce che affonda le sue radici nella tradizione culinaria pavese, un capolavoro che unisce storia e leggenda. La sua nascita è avvolta da racconti che la rendono ancora più affascinante. Secondo una delle storie più diffuse, un frate della Certosa di Pavia scoprì questa prelibatezza durante una passeggiata nei dintorni del monastero. Una giovane donna gli offrì una fetta di torta così deliziosa che il religioso si sentì obbligato a replicarla. Tuttavia, costretto a rimanere nel convento, tentò di ricreare la bontà di quel dolce, dando vita alla torta Paradiso.

Il riconoscimento della tradizione

Oggi, la torta Paradiso è conosciuta anche come “Tùrta Vigon”, dal nome della storica pasticceria Vigoni, che dal 1878 produce questo dolce secondo la ricetta originale. Questo capolavoro è stato ufficialmente riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) della Regione Lombardia, un importante riconoscimento che tutela le sue radici e la trasmissione della ricetta nel tempo. La pasticceria Vigoni è diventata un simbolo di autenticità e qualità, mantenendo viva la tradizione e il legame con la città di Pavia.

Ingredienti e preparazione della torta Paradiso

Preparare la torta Paradiso è un’arte che richiede attenzione e cura. Gli ingredienti principali includono 250 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 70 ml di olio di semi di girasole, 290 ml di bevanda vegetale, 170 g di zucchero, una bustina di lievito e scorza di limone. Il segreto per un risultato perfetto risiede nella montatura del burro, che deve essere lavorato a temperatura ambiente fino a diventare cremoso e leggero, simile a una panna montata.

Per preparare la torta, inizia a montare le uova con la buccia grattugiata di un limone. Aggiungi il burro e poi unisci lo zucchero, la farina, la fecola e il lievito, mescolando fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Rivesti una tortiera da 22 cm di diametro con carta forno e versa l’impasto. Cuoci in forno preriscaldato a 180 °C per circa 45 minuti. Il risultato sarà una torta soffice, profumata e irresistibile, capace di conquistare il palato di chiunque.