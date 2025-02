Le condizioni climatiche e l’impatto sulla produzione

La stagione orticola in Spagna ha affrontato notevoli difficoltà nel 2023, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le piogge irregolari e le temperature anomale hanno influito negativamente sui tempi di semina, creando ritardi significativi. In particolare, il sito di coltivazione Savasun, gestito da Staay Food Group a Tarragona, ha riscontrato difficoltà nel rispettare i tempi di semina previsti. Bianca van der Staaij, rappresentante dell’azienda, ha sottolineato che ritardi di due o tre settimane possono avere un impatto evidente sulla fornitura di prodotti come spinaci e indivia.

Strategie per affrontare le sfide

Nonostante le difficoltà, Staay Food Group continua a investire nella coltivazione di ortaggi a foglia, un segmento chiave per il loro fatturato. La tradizione familiare, iniziata nel 1987 dal padre di Bianca, Ad, è sostenuta dalla nuova generazione rappresentata da Lars. L’azienda ha implementato strategie per garantire rifornimenti costanti, trasportando quotidianamente prodotti freschi ai mercati di Belgio e Paesi Bassi. Bianca ha affermato che, sebbene le condizioni meteorologiche non siano ottimali, si prevede di poter rifornire i clienti fino alla fine di aprile.

Innovazione e sostenibilità nel settore orticolo

Un aspetto cruciale per il futuro della coltivazione di ortaggi in Spagna è l’innovazione. Bianca ha evidenziato l’importanza di adattarsi alle nuove tecnologie, come l’uso di macchine che impiegano raggi laser per eliminare le infestanti. Queste innovazioni, sebbene richiedano investimenti significativi, rappresentano una soluzione promettente per affrontare le sfide legate alla riduzione delle risorse disponibili e all’efficacia degli agrofarmaci. La crescente domanda di prodotti sani e puliti spinge le aziende a cercare metodi di coltivazione più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Il futuro della coltivazione di ortaggi in Spagna

Nonostante le sfide attuali, Bianca esprime ottimismo per il futuro di Savasun e del settore orticolo spagnolo. La successione familiare garantisce continuità e stabilità, mentre l’azienda si impegna a investire in nuove tecnologie e pratiche agricole. Tuttavia, la concorrenza internazionale, in particolare da paesi come Egitto e Marocco, rappresenta una sfida significativa. La necessità di mantenere elevati standard di qualità e di soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori richiede un impegno costante e una visione a lungo termine.