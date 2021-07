Descrizione

Il liquore al cocco è una deliziosa bevanda alcolica dal sapore e profumo esotico, ideale da servire freddo a fine pasto o come aperitivo estivo. Se non amate consumare alcolici, potete utilizzarlo per aromatizzare dei dolci da forno, come torte e crostate. Cremosissimo e aromatico: scoprite quali ingredienti occorrono e divertitevi a prepararlo in casa!