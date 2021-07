Mini hot dog: ricetta veloce e sfiziosa con pasta sfoglia Come preparare in pochissimi minuti i gustosi mini hot dog cotti al forno: una ricetta rustica per l’aperitivo, con wurstel e pasta sfoglia pronta.

Girelle di sfoglia con cipolle: ricetta rustica per l’aperitivo La ricetta rustica e sfiziosa delle girelle di sfoglia con cipolle rosse caramellate: un antipasto o finger food saporito che piace a grandi e piccini.

Rose di peperoni: ricetta rustica e sfiziosa con pasta sfoglia La ricetta facile e veloce delle deliziose rose di peperoni con pasta sfoglia pronta: rustiche e saporite, ideali da proporre come antipasto.

Maionese aromatizzata: ricetta per prepararla in pochi minuti La ricetta facile, veloce e saporita della maionese aromatizzata con spezie ed erbe aromatiche: un condimento versatile e ricco di gusto.

Hummus di piselli: ricetta vegana con salsa di sesamo La ricetta facile e veloce dell’hummus di piselli: una salsa vegana simile all’hummus di ceci, preparata con salsa tahina, succo di limone e aglio.

Involtini di bresaola: ricetta veloce e sfiziosa per l’aperitivo Come preparare in pochi minuti gli involtini di bresaola farciti con formaggio alle erbe: un antipasto stuzzicante, perfetto anche per l’aperitivo.

Panna cotta salata: antipasto fresco, raffinato e saporito Come preparare in casa la deliziosa panna cotta salata con parmigiano, ideale da servire come fresco e raffinato antipasto estivo.

Barchette con prosciutto e formaggio: antipasto rustico e stuzzicante La ricetta veloce e stuzzicante delle gustose e filanti barchette con prosciutto e formaggio, preparate con il pane e ripassate al forno.

Focaccia tricolore: ricetta gourmet con rucola, burrata e pomodoro La ricetta semplicissima e sfiziosa della focaccia tricolore, condita in sequenza con rucola e olive verdi, burrata e pomodorini freschi.

Torta salata con zucchine e mascarpone: ricetta rustica e saporita La ricetta semplice e gustosa della torta salata con zucchine e mascarpone: una deliziosa quiche di pasta sfoglia, dal sapore rustico e invitante.