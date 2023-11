Quali sono i migliori ristoranti di Ferrara da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto? Ecco alcune proposte.

Quali sono i migliori ristoranti in cui andare a mangiare a Ferrara? Ecco una lista di posti da provare e in cui sperimentare esperienze culinarie uniche.

I migliori ristoranti di Ferrara: proposte e suggerimenti

Makorè

Al civico 10/18 di via Palestro, nel centro storico di Ferrara, c’è Makorè, un ristorante che fonde il tema marinaresco con il design contemporaneo. Dotato di una cucina a vista che è il regno degli chef Denny Lodi Rizzini e Gianluca Greco, il locale propone piatti della tradizione cittadini e pietanze che esplorano il territorio. Gli ingredienti preferiti dagli chef sono il pesce e i vegetali. Tra le specialità della casa possono essere citati Risotto al Go, furikake, pesto di alga nori allo Sgombro marinato, Senape, salsa verde, dalla Terrina di pesce gatto, mou di mela, teriyaki al Gambero Rosa, rafano, prezzemolo, uova di lompo o, ancora, il soffritto all’italiana.

Trattoria Lanzagallo

In via Ravenna, si trova Trattoria Lanzagallo. La location, alle porte della città, è aperta da oltre 25 anni e soddisfa particolarmente gli amanti della cucina di pesce. A guidare il locale c’è lo chef Antonio Tazzari che sfrutta l’eredità che gli è stata lasciata dalla madre originaria di Ferrara e dalla nonna romagnola. Tra i piatti più amati dai clienti ci sono le capesante gratinate, la pasta fresca fatta in casa come i ravioli al baccalà e molto altro ancora. Il ristorante è segnalato dalla Guida Micheli come Bib Gourmand per l’eccelso rapporto qualità-prezzo.

Da Noemi

In via Ragno 31, c’è Da Noemi, uno dei migliori ristoranti di Ferrara. Il locale prende il nome da Noemi, madre dell’attuale titolare, che fondò la trattoria sul finire degli anni ’50 del secolo scorso. Situata all’interno di un palazzo del XV secolo nel centro storico cittadino, presso la location è possibile gustare le specialità ferraresi preparate secondo la tradizione. I clienti, infatti, possono assaporare il pasticcio di maccheroni, la salama da sugo, i cappellacci di zucca al ragù, i fagottini di faraona, le tagliatelle e i tortelli.

Quel Fantastico Giovedì

In via Castelnuovo 9, si trova Quel Fantastico Giovedì. Il ristorante, nel cuore di Ferrara e in pieno centro storico, è stato aperto nel 1986. In un ambiente è curato ed elegante, intimo e romantico, è possibile assaggiare piatti tipici della cucina ferrarese rivisitati in chiave moderna. Il nome del locale riprende il titolo di un romanzo dello scrittore statunitense John Steinbeck.

Ca’ d’ Frara

Al civico 4 di via del Gambero, residenti e turisti possono gustare le pietanze di Ca’ d’ Frara (ossia “Casa di Ferrara” in dialetto locale). Si tratta di un ristorante elegante e accogliente in cui la tradizione si fonde con la contemporaneità. Presso il locale, si possono mangiare classici della cucina ferrarese ma anche piatti più moderni e creativi. Tra le specialità della casa ci sono la salama da sugo, i Pinzin, il bollito e il pasticcio in crosta di pasta frolla.

Osteria La Compagnia

Al civico 32 di piazza Sacrati, si trova Osteria La Compagnia, costruita negli spazi di un antico cassero ferrarese in legno e pietra. Il locale è perfetto per chi desidera assaggiare piatti tipici della cucina locale o portate mediterranee. Tra le specialità del posto, ci sono i cappellacci ripieni di zucca violina fatti in casa.

Hostaria Savonarola

In piazza Savonarola 18, l’Hostaria Savonarola rappresenta un punto di riferimento per residenti e turisti ed è uno dei più apprezzati ristoranti di Ferrara centro. Il locale, a pochi passi dal Castello Estense, consente ai clienti di assaporare salama da sugo e purè, lasagne, pasticcio ferrarese e taglieri di salumi locali.

Osteria I Quattro Angeli

Uno dei migliori ristoranti di Ferrara è certamente Osteria I Quattro Angeli, in largo Castello 10. Il ristorante propone piatti della cucina tipica locale. L’osteria, inoltre, è nota come bottega storica: è stata documentata, infatti, già nel 1400, quando nei suoi spazi si trovava la dogana, corredata da ristoro con cucina e vini.