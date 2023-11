Descrizione

La torta di mele invisibile è un dolce decisamente insolito, in quanto viene preparato con una notevole quantità di frutta e pochissimo impasto. Questo la rende molto leggera e genuina, ottima da gustare sia a colazione che a merenda con una tazza di tè. Ecco la ricetta facile e veloce per ricrearla in pochi minuti con il Bimby!