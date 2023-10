Quali sono i migliori ristoranti di Venezia in cui gustare piatti tipici della tradizione veneziana e veneta? Ecco una lista di dieci posti da provare per pranzo o per cena.

I migliori ristoranti di Venezia: la lista

Ristorante al Covo

Al Ristorante al Covo si sposano alla perfezione tradizione e semplicità. Tra le specialità della casa possono essere citati il bollito di mare, i crudi, il tegame di cappe, i tagliolini alla Gransevola o granchio blu nel suo corallo, la sogliola nostrana, zucchine e salsa verde o il fritto di paranza. Il locale si trova nell’antico campiello della Pescaria.

Nevodi

Situato in Castello, il ristorante Nevodi offre ai clienti piatti tipici della tradizione veneta come baccalà mantecato, sarde in soar, “canoce” bollite, capesante marinate, lasagna di pesce con canestrei e carciofi ma anche crudo di alto livello.

Oficina Ormesini

Il locale gestito dai fratelli Alfieri, Oficina Ormesini, si specchia sulle Fondamenta dei Ormesini. Presso il ristorante, i clienti possono gustare eccellenze regionali e mediterranee servite in modo divertente e creativo. Inoltre, è possibile abbinare a ogni pietanza vini provenienti da tutta Italia, cocktail e spritz.

Osteria Giorgione da Masa

Un locale particolarmente originale che si trova a Venezia è Osteria Giorgione da Masa. La cucina è nelle mani dello chef giapponese Masahiro Homma che si trova in Italia da circa un decennio. Il locale fonde tra loro la cucina nipponica e quella italiana, regalando esperienze fusion di elevato livello. Molto apprezzata la selezione di “cicheti” giapponesi e di crudi.

Antica Adelaide

Situata in una delle calle del Cannaregio, Antica Adelaide è un’osteria molto accogliente che si contraddistingue per alcune scelte di arredamento Liberty. Il locale offre interessanti rivisitazioni di ricette classiche come alghe della Laguna in saor, maccheroncini fatti in casa con gli anemoni di mare o i “caparossoli”, baccalà mantecato con polenta al mero di seppia grigliata, panna cotta al Moscovado.

Hostaria Bacanera

Noto come un piccolo tempio del pesce che proviene dal mercato di Rialto, Hostaria Bacanera si trova a Cannaregio. Il ristorante propone in menù molti piatti di mare ma anche interessanti pietanze di terra come la picanha di vitello con fagioli corallo, patate e pomodori confit.

Osteria Al Cantinon

Situato in un tranquillo e suggestivo angolo che affaccia sul Rio della Maddalena, Osteria Al Cantinon propone alla clientela la cucina di Serghei Hachi. I piatti in menù si traducono in una perfetta fusione tra le tradizioni lagunari più antiche e le tendenze culinarie più moderne. Molto vasta, poi, la carta dei vini veneti e friulani.

Trattoria al Gatto Nero

Gestito dalla famiglia Bovo che molti considerano una istituzione della cucina veneziana, Trattoria al Gatto Nero si trova a Burano ed è in attività da oltre mezzo secolo. Tra le specialità della casa ci sono il risotto e molti piatti a base di pesce. Molto apprezzati, poi, gli antipasti crudi e cotti.

Al Giardinetto da Severino

A pochi passi da piazza San Marco e dal Ponte di Rialto, situato nella suggestiva cornice di Palazzo Zorzi, c’è Al Giardinetto da Severino. I tavoli si trovano al di sotto di una pergola di vite. In menù, sono molti i piatti a base di pesce che includono specialità come il baccalà mantecato e le seppioline di porto con polenta.

Corte Sconta

In un angolo appartato e silenzioso di Venezia, sorge Corte Sconta. La location, ornata da muri dipinti di giallo e protetta da un intreccio botanico che restituisce un’atmosfera fiabesca, propone ai clienti piatti tipici della tradizione come moeche fritte, cannocchie e pesce fresco con verdure di stagione. Il ristorante era molto amato da Hugo Pratt.