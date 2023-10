Quali sono i migliori ristoranti di Firenze in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Dieci locali da provare.

Come ogni capoluogo italiano e città turistica, Firenze è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti: quali sono le migliori location in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei luoghi più amati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di Firenze: la lista

Il Cibreo

Al civico 8/R di via Andrea del Verrocchio, c’è Il Cibreo, un ristorante classico e tradizionale, specializzato nella cucina toscana. Il locale, che vanta una ricca carta di vini italiani e non, è particolarmente attento a servire ingredienti di stagione e a scegliere materie prime di qualità.

Regina Bistecca

Proprio nelle vicinanze del Duomo, è possibile andare a mangiare da Regina Bistecca. È il locale ideale per chi ama la bistecca cotta a legna. Situato all’interno di un’ex libreria, all’ingresso del locale è presente un bar per assaporare cocktail.

Ventuno Bistrot

In Via De’ Vespucci 21, in zona Peretola, si trova Ventuno Bristrot. La sala, elegante e accogliente e dal design minimal e moderno, consente alla clientela di pranzare o cenare in un’atmosfera suggestiva. Il menù è curato dallo chef Simone Gori e offre opzioni tipiche della cucina italiana con contaminazioni internazionali.

Bistrot 84 Rosso

In zona Borgo Ognissanti, vicino a Santa Maria Novella, Bistrot 84 Rosso è arredato in stile minimal e austero sui toni del bianco e del nero. Il menù è studiato dal giovane chef Matteo Longhi e propone una cucina elegante e fantasiosa, fortemente contemporanea e con infiltrazioni fusion. Disponibili, poi, due menù di degustazione battezzati Omnivore eVeggie.

Essenziale

Gestito dallo chef Simone Cipriani e situato in Piazza di Cestello 3R, Essenziale è un ristorante dall’arredamento minimal e chic. I clienti possono scegliere piatti dal menù à la carte oppure optare per i menù degustazione battezzati conoscersi, resalio e buio. Le tre esperienze si svolgono tutte a pochi passi dalla cuna in modo tale dal poter osservare in diretta tutte le fasi della preparazione della pietanza.

Il Palagio del Four Seasons

Ubicato al civico 99 di Borgo Punti, Il Palagio si trova all’interno del Four Season Hotel, a Palazzo della Gherardesca, e affaccia sull’omonimo giardino. L’ampia terrazza di cui dispone, inoltre, offre l’opportunità di regalarsi pranzi e cene all’aperto durante la bella stagione. In menù, l’executive chef Paolo Lavezzini propone pietanza che affondano le proprie radici nella cucina toscana, emiliana e anche brasiliana.

Chic Nonna

Nel Palazzo Portinari, Vito Mollica gestisce il ristorante stellato Chic Nonna. Il menù, molto raffinato, è strettamente legato alle tradizioni culinarie della Toscana. Interessante, poi, anche il Salotto Portinari Bar & Bistrot ossia un secondo spazio creato dallo chef lucano per consentire ai clienti di gustare piatti italiani classici e tanti sfizi provenienti da tutto il mondo.

Santa Elisabetta

Al civico 3 di Piazza Sant’Elisabetta, si trova il ristorante Santa Elisabetta che deve il suo nome proprio al luogo in cui sorge. Il locale stellato curato dallo chef Rocco de Santis è dotato di sette tavoli posizionati tra le storiche mura della Torre della Pagliazza, al primo piano del Brunelleschi Hotel, che si trova nel cuore di Firenze. Per quanto riguarda il menù, ai clienti vengono proposti piatti eleganti ed essenziali che fondono tradizione e modernità. Menzione speciale per la carta dei vini che offre selezione di vini italiani, francesi e internazionali.

Cestello Ristoclub

Tra i più apprezzati ristoranti di Firenze non può non essere citato lo stellato Cestello Ristoclub, ubicato appunto in Piazza del Cestello, nel quartiere di San Frediano. Il locale è accogliente ed elegante: l’atmosfera è enfatizzata dalle luci soffuse e dall’arredamento sui toni naturali. A occuparsi del menù del ristorante stellato sono gli chef Gabriele Rastrelli e Daniele Di Sacco.

Borgo San Jacopo

Uno dei migliori ristoranti di Firenze è certamente Borgo San Jacopo, con vista sulle rive dell’Arno, a pochi passi da Ponte Vecchio, nel centro città. La location è molto elegante ed esclusiva. A curare il menù del ristorante stellato c’è l’executive chef Claudio Mengoni, specializzato in cucina gourmet dal taglio moderno e sofisticato.