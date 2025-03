Ingredienti e preparazione della millefoglie

La millefoglie di patate e scamorza è un piatto unico che conquista per la sua semplicità e bontà. Per prepararla, avrai bisogno di pochi ingredienti: patate, scamorza, pangrattato, timo e olio d’oliva. La scelta delle patate è fondamentale; è consigliabile utilizzare patate a pasta gialla, che conferiscono una consistenza migliore e un sapore più ricco.

La scelta delle patate

Per ottenere un risultato ottimale, è importante scegliere patate vecchie, che tendono a contenere meno umidità. Prima di procedere con la preparazione, sciacqua le patate in acqua fredda fino a quando l’acqua non risulta trasparente. Questo passaggio è cruciale per eliminare l’amido in eccesso, rendendo le patate più leggere e meno gommose. Una volta pronte, affettale sottilmente con un’affettatrice o una mandolina.

Assemblaggio e cottura

Inizia ungendoti il fondo e i bordi di una tortiera a cerniera con un po’ d’olio e cospargila di pangrattato. Procedi a creare strati alternati di patate e fettine di scamorza, cospargendo ogni strato con il mix di pangrattato, grana e timo. Condisci con un pizzico di sale e pepe. Completa con uno strato finale di patate e un filo d’olio. Cuoci in forno a 200 °C per circa 50 minuti, fino a ottenere una doratura perfetta.

Servire e abbinamenti

La millefoglie di patate e scamorza è ideale da servire tiepida, ma può essere preparata anche il giorno prima. Dopo averla fatta raffreddare, conservala in frigorifero e riscaldala in forno a 160 °C prima di servirla. Per accompagnare questo piatto, un vino bianco campano come il Fiano Zagreo 2019 di I Cacciagalli si sposa perfettamente, grazie al suo carattere e alla sua persistenza, che bilancia il sapore affumicato della scamorza.