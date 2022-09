Descrizione

Le mini babka al latte di soia sono una variante in formato monoporzione della classica babka di origine polacca: un tradizionale dolce lievitato dal goloso ripieno di cioccolato, tipicamente servito durante le festività pasquali. Le mini babka al latte di soia sono dei soffici e golosi dolcetti vegani, perfetti per la colazione o un piacevole spuntino. Scoprite come prepararli in casa senza latte, burro e uova, con l’aggiunta di scorza d’arancia e vaniglia per aromatizzare.