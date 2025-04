Scopri come preparare una mozzarella in carrozza deliziosa e originale con erbe aromatiche.

Ingredienti per la mozzarella in carrozza

Per preparare questa deliziosa mozzarella in carrozza, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

350 g di mozzarella

6 fette di pane

4 uova

1 cucchiaio di rosmarino fresco tritato

1 cucchiaio di timo fresco tritato

Pangrattato q.b.

Olio di arachidi per friggere

Sale q.b.

Preparazione della mozzarella in carrozza

Inizia tagliando la mozzarella a fette e il pane in triangoli. Sbatti le uova in una ciotola e aggiungi un pizzico di sale. In un’altra ciotola, mescola il pangrattato con il rosmarino e il timo tritati. Farcisci i triangoli di pane con le fette di mozzarella, assicurandoti che siano ben chiusi.

Passa i tramezzini prima nelle uova sbattute, poi nel pangrattato, ripetendo l’operazione per ottenere una crosta croccante. Posiziona i tramezzini su un vassoio e lasciali riposare in frigorifero per circa 30 minuti, in modo che si compattino.

Preparazione della salsa di pomodoro

Nel frattempo, prepara la salsa di pomodoro. In una padella, scalda due cucchiai di olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio tagliato a metà. Aggiungi un cucchiaino di concentrato di pomodoro e mescola bene. Dopo qualche minuto, unisci la passata di pomodoro, una presa di sale e lascia cuocere per circa 10-15 minuti, finché non si sarà ristretta. Aggiungi origano fresco e secco a piacere per un sapore ancora più ricco.

Frittura e servizio

Scalda abbondante olio di arachidi in una padella a 180 °C. Friggi le carrozze per 1-2 minuti, fino a quando non saranno dorate e croccanti. Scolale su carta assorbente e salale leggermente. Servile calde, accompagnate dalla salsa di pomodoro preparata in precedenza.

Questa ricetta, rivisitata grazie ai consigli della chef Antonia Klugmann, offre un’esperienza gustativa unica, combinando la tradizione con un tocco innovativo. Buon appetito!