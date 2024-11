Niko Romito e Lavoratti: dolci innovativi per le festività

Una nuova alleanza gastronomica

Il mondo della gastronomia italiana si arricchisce di una nuova collaborazione tra Niko Romito, chef stellato e innovatore della cucina, e Lavoratti 1938, storica azienda di cioccolato ligure. Questa unione, forgiata sotto le luci del Natale, ha come obiettivo non solo di deliziare i palati durante le festività, ma anche di creare prodotti che possano essere apprezzati tutto l’anno. La partnership si propone di offrire due dolci unici, pensati per essere gustati non solo sotto l’albero, ma anche in occasioni quotidiane.

Il Pandolce: un lievitato innovativo

Il primo prodotto della collaborazione è un Pandolce, un dolce tradizionale ligure che si distingue dal panettone. Questo lievitato è arricchito con scaglie di cioccolato fondente proveniente dall’Ecuador, con percentuali di cacao che variano dal 60% all’80%. Secondo Romito, l’intento è stato quello di creare un dolce leggero e versatile, perfetto per la colazione, la merenda o come conclusione di un pasto. Utilizzando lievito madre e ingredienti di alta qualità, come mandorle biologiche e olio extra vergine di oliva, il Pandolce si presenta come un’opzione gourmet per chi cerca un’alternativa ai dolci natalizi tradizionali.

Tavoletta al Fico: un omaggio alla Calabria

Il secondo prodotto è una Tavoletta di cioccolato fondente al fico, che celebra le materie prime calabresi. I fichi, selezionati con cura, sono accompagnati da foglie della pianta, essiccate e integrate nel ripieno. Questa scelta non solo esalta il sapore del fico, ma rappresenta anche un legame profondo con il territorio. Romito ha dichiarato di aver immaginato il fico come protagonista fin dall’inizio del progetto, sottolineando l’importanza di utilizzare ingredienti locali e di qualità. La Tavoletta si propone come un dolce raffinato, ideale per chi desidera un’esperienza gustativa unica.

Accessibilità e prezzi

Entrambi i prodotti sono già disponibili per l’acquisto sul sito del Laboratorio Niko Romito. Il Pandolce è proposto a un prezzo di 20 euro, mentre la Tavoletta di cioccolato fondente al fico è venduta a 11 euro. Questa strategia di prezzo rende i dolci accessibili a un pubblico ampio, permettendo a tutti di assaporare le creazioni di Romito e Lavoratti. La collaborazione tra queste due realtà rappresenta un esempio di come la tradizione possa incontrare l’innovazione, dando vita a prodotti che raccontano una storia e celebrano la cultura gastronomica italiana.