Scopri come preparare un antipasto elegante e gustoso per le tue occasioni speciali.

Un antipasto di classe per le festività

I vol-au-vent con fonduta al tartufo rappresentano un antipasto di grande classe, ideale per arricchire le tavole durante le festività. Questi deliziosi bocconcini di pasta sfoglia, leggeri e croccanti, si prestano a essere farciti con una varietà di ingredienti, ma la combinazione con la fonduta al tartufo li rende particolarmente speciali. Il tartufo, noto per il suo aroma intenso e il suo sapore unico, è il protagonista indiscusso di questo piatto, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i vol-au-vent con fonduta al tartufo, è possibile utilizzare vol-au-vent surgelati, che semplificano notevolmente la preparazione. Iniziate spennellando i vol-au-vent con un tuorlo d’uovo e cuoceteli in forno a 220°C per circa 15 minuti, fino a quando non saranno dorati e gonfi. Nel frattempo, preparate la fonduta: in una casseruola, unite la besciamella calda con i tuorli, l’Emmental e la fontina tagliati a dadini e una piccola quantità di pasta di tartufo. Mescolate bene fino a ottenere una crema omogenea e vellutata.

Farcitura e presentazione

Una volta cotti, i vol-au-vent possono essere farciti generosamente con la fonduta preparata. Per un tocco finale di eleganza, guarnite ciascun vol-au-vent con una fettina di tartufo fresco. Questa presentazione non solo arricchisce il piatto dal punto di vista estetico, ma esalta anche il sapore del tartufo, rendendo ogni morso un’esperienza indimenticabile. Servite i vol-au-vent caldi, accompagnati da un vino bianco secco, per un abbinamento perfetto.