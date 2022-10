Come preparare il soffice e delizioso pan brioche alla zucca: una ricetta alternativa al classico pain brioche francese, ideale da provare in autunno.

Come preparare la deliziosa marmellata di mele e zucca: una confettura fatta in casa speziata e autunnale, ideale da gustare a colazione o a merenda.

Come conservare al meglio i pancake fatti in casa, in modo tale che rimangano morbidi e gustosi? Ecco alcuni metodi semplici, veloci ed efficaci.