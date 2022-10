Come creare un perfetto menù a base di castagne in perfetto mood autunnale: tante ricette per tutti i gusti da cui prendere spunto.

Ogni anno attendete con trepidazione l’arrivo dell’autunno per fare grandi scorpacciate di castagne? Che ne dite di provare a organizzare un menù completo a base di castagne? Se l’idea vi sembra troppo audace e temete di annoiare i vostri ospiti, ecco una selezione di ricette da cui potete prendere spunto per preparare una cena sfiziosa e variegata, con tante gustose leccornie alle quali nessuno potrà resistere.

Dagli antipasti rustici e stuzzicanti, ai dolci più golosi e profumati, passando per una ricca varietà di primi, secondi piatti e contorni, talmente buoni da far venire l’acquolina in bocca. Lasciatevi ispirare dalle nostre proposte e preparatevi a provare alcuni dei piatti più buoni che abbiate mai assaggiato!

Antipasti

Ogni menù che si rispetti non può che aprirsi con una ricca varietà di antipasti. Le castagne, specialmente se cotte arrosto, sono ottime da servire con un tagliere di salumi e formaggi, ma se desiderate proporre ai vostri ospiti qualcosa di più elaborato e appetitoso, ecco due ricette da non perdere: le bruschette di castagne al miele e lardo e i bocconcini di castagne e speck.

Primi piatti

La categoria dei primi piatti è senz’altro quella che lascia più ampio spazio alla fantasia e alla creatività. Dalle classiche zuppe e minestre, ai risotti raffinati e gourmet, spesso arricchiti con altri ingredienti tipicamente autunnali, come i funghi e la zucca.

Ecco qualche piatto da cui prendere spunto:

Secondi piatti

Forse non lo direste di primo acchito, ma le castagne abbinate alla carne danno vita a dei secondi piatti favolosi, perfetti da portare in tavola nelle grandi occasioni. Se insieme al secondo non potete rinunciare al contorno, provate l’insalata di castagne, oppure optate per una semplice insalata mista se non volete rischiare di strafare.

Nel vostro menù tutto a base di castagne, potete scegliere se includere uno dei seguenti secondi piatti:

Dolci

Se amate i dolci, specialmente quelli autunnali, caldi e profumati, l’unico problema sarà scegliere quali includere nel vostro menù e a quali rinunciare (almeno per ora!). I dessert a base di castagne che potete preparare sono pressoché illimitati, se si includono torte, crostate, pasticcini mignon, mousse e dolci al cucchiaio.

Ecco alcune delle ricette più buone, perfette da concedersi in autunno: