Descrizione

Il pan di Spagna con mandorle e lamponi è una variante raffinata e aromatica del classico pan di Spagna alto e soffice, usualmente utilizzato come base per la preparazione di dolci più ricchi ed elaborati. A differenza del semplice pan di Spagna, questa versione con lamponi frullati e farina di mandorle è ottima da servire anche come una semplice torta, senza l’aggiunta di creme e ganache.