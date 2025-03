Ingredienti per il pane al farro e salame

Per realizzare un delizioso pane al farro con salame, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di farina di farro

300 ml di acqua tiepida

10 g di sale

15 g di lievito di birra fresco

150 g di salame a fette

80 g di noci tritate (opzionale)

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione dell’impasto

Inizia sciogliendo il lievito di birra in acqua tiepida. In una ciotola capiente, unisci la farina di farro e il sale, mescolando bene. Fai un buco al centro della farina e versa l’acqua con il lievito. Aggiungi l’olio extravergine d’oliva e inizia a impastare. Se desideri un tocco croccante, incorpora le noci tritate in questa fase. Impasta energicamente per circa 10 minuti, fino a ottenere un composto omogeneo e elastico.

La lievitazione

Una volta ottenuto l’impasto, forma una palla e mettila in una ciotola leggermente unta. Copri con un canovaccio e lascia lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando l’impasto non raddoppia di volume. Questo passaggio è fondamentale per garantire un pane soffice e ben lievitato.

Formatura e cottura del pane

Dopo la lievitazione, riprendi l’impasto e stendilo delicatamente su una superficie infarinata. Distribuisci le fette di salame sull’impasto, arrotolalo su se stesso e forma un filone. Posiziona il pane su una teglia rivestita di carta da forno e lascia lievitare nuovamente per circa 30 minuti. Nel frattempo, preriscalda il forno a 220°C. Prima di infornare, puoi praticare dei tagli sulla superficie del pane per favorire una cottura uniforme. Cuoci per circa 30-35 minuti, fino a quando la crosta non risulta dorata e croccante.

Servire il pane al farro e salame

Una volta cotto, lascia raffreddare il pane su una griglia. Quando è completamente freddo, taglialo a fette e servilo con ulteriori fette di salame, formaggi stagionati e sottaceti per un antipasto ricco di sapori. Questo pane si conserva morbido per diversi giorni e può essere tostato per esaltarne la fragranza. Perfetto per una merenda o un aperitivo con amici, il pane al farro e salame è un vero e proprio trionfo di sapori genuini.