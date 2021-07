Per completare, rucola e formaggio cremoso, che bontà.

Pane tostato , quasi una bruschetta, perfetto per un pranzo veloce o un antipasto originale. La freschezza dei cornetti e il gusto del prosciutto si sposano alla grande!

Note

Per un antipasto come si deve, dovete portare in tavola più di una bruschetta: bruschetta con uova e formaggio e bruschette con fagioli e lardo.

Solo così il pasto è completo!