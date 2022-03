Descrizione

Le pappardelle di pane e speck sono un originale primo piatto dal sapore rustico e stuzzicante, che si prepara con una speciale pasta fresca fatta in casa con farina, uova e l’aggiunta del pane raffermo. Occorre del tempo per la preparazione della pasta, mentre il condimento in pochi minuti è pronto. Se amate sperimentare nuove ricette e sorprendere i vostri ospiti, con queste pappardelle andate sul sicuro: sono stuzzicanti e ricche di gusto, una vera delizia per grandi e piccoli.