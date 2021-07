Descrizione

La pasta alla carlofortina è un celebre primo piatto tipico della cucina sarda, originario di Carloforte, una piccola cittadina di mare situata nel versante orientale dell’Isola di San Pietro. Carloforte è nota per il Girotonno, una rassegna gastronomica che si svolge annualmente in primavera e consente ai turisti di conoscere e assaporare le bontà tipiche della cucina locale. La pasta alla carlofortina ha come ingrediente protagonista il tonno fresco, a cui si aggiungono i pomodorini e pesto alla genovese. Scoprite come cucinarla in pochi minuti e portatela in tavola come primo piatto estivo.