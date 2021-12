Descrizione

Se amate i funghi, rimarrete conquistati dalla bontà della pasta con ovoli: un primo piatto dal sapore intenso e aromatico, ideale da portare in tavola in autunno e in inverno. La ricetta che vi proponiamo è semplice e sfiziosa, insaporita con aglio, prezzemolo e pomodori secchi, a cui potete aggiungere altri ingredienti sfiziosi, come olive nere, pancetta o salsiccia, per ottenere un piatto ancora più rustico e ricco di gusto.