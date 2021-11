Pasta frolla con farina di mandorle: ideale per biscotti e crostate

Descrizione

La pasta frolla con farina di mandorle è una deliziosa variante della classica pasta frolla con burro e uova: una base essenziale per chi ama preparare in casa biscotti, crostate e altri dolci rustici. La ricetta è semplicissima: potete anche prepararla in anticipo, conservarla in freezer e scongelarla al bisogno. Provatela alla vaniglia, con scorza di limone o con un pizzico di cannella e zenzero per ottenere una deliziosa variante natalizia.