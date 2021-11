Descrizione

La torta soffice con yogurt, cioccolato e pere è un delizioso dolce alla frutta arricchito con gocce di cioccolato, preparato con un leggero impasto senza burro. Questa torta è semplicissima, genuina e profumata, ideale da portare in tavola come dolce per la prima colazione o da assaporare nel pomeriggio con un tè o un infuso caldo.