Descrizione

Il risotto al ragù di seitan è un primo piatto vegano molto semplice da preparare, leggerissimo e ricco di proteine, perfetto da servire anche come veloce piatto unico durante un pranzo in famiglia. L’ingrediente protagonista di questa ricetta è il seitan, un alimento vegano a base di glutine, anche conosciuto come muscolo di grano. Grazie al suo sapore neutro, il seitan risulta particolarmente versatile da utilizzare in cucina in mille modi diversi, tra cui anche come secondo piatto o in aggiunta all’insalata.